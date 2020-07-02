Снёсшая столб "машина хоккеиста Анисина" оказалась записана на его бывшую девушку

Владельцем "мерседеса", снёсшего столб линии электропередачи в посёлке Козлово Тверской области, является бывшая девушка хоккеиста Михаила Анисина Оксана. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Автомобиль находится в залоге у банка, на него неоднократно составлялись протоколы. Штрафы приходили в основном из-за превышения скорости.

За машиной числится 25 неоплаченных штрафов на общую сумму 13 500 рублей. В "мерседесе" были найдены хоккейные принадлежности. По словам родителей Анисина, обычно на авто ездил их сын. Сейчас спортсмен находится в Москве, а в деле разбираются правоохранители.