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Снёсшая столб "машина хоккеиста Анисина" оказалась записана на его бывшую девушку

За авто числится 25 штрафов на общую сумму 13 500 рублей, и все они не оплачены.

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Коллаж © LIFE. Фото © LIFE

Владельцем "мерседеса", снёсшего столб линии электропередачи в посёлке Козлово Тверской области, является бывшая девушка хоккеиста Михаила Анисина Оксана. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Автомобиль находится в залоге у банка, на него неоднократно составлялись протоколы. Штрафы приходили в основном из-за превышения скорости.

Коллаж © LIFE. Фото © LIFE

За машиной числится 25 неоплаченных штрафов на общую сумму 13 500 рублей. В "мерседесе" были найдены хоккейные принадлежности. По словам родителей Анисина, обычно на авто ездил их сын. Сейчас спортсмен находится в Москве, а в деле разбираются правоохранители.

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