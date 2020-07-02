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Что ждёт жителей Земли? Астролог прокомментировал предстоящий "парад планет"

По словам эксперта, в ближайшее время людей ожидает ещё одно непростое астрологическое явление.

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В Сети активно обсуждают якобы парад планет, который ожидают уже 4 июля. Многие утверждают, что он может стать предвестником катастроф и происшествий. Астролог Александр Астрогор рассказал о том, что всё-таки ожидает жителей Земли в ближайшее время.

Парад — это когда планеты собираются в одну кучу в пределах 90 из 360 градусов. Или когда появляется пять планет в одном знаке. А в июле будут стоять всего три планеты в промежутке 180 градусов. А это не парад, — отметил Астрогор в интервью телеканалу "360".

Однако, по его словам, от такого малого парада не стоит ждать ничего хорошего. Астролог отметил, что планеты "будут формировать обманы".

В общем, ничего хорошего ни в политике, ни в экономике... Пять ретроградных планет из десяти многое тормозят, дают простой. Да ещё и Марс — планета активности — будет связана с Чёрной луной. Марс вошёл в Овен, в свой дом, а там Чёрная луна. Она даёт всегда агрессию, военные действия, — добавил специалист.

Напомним, ранее выяснилось, что каждый 11-й россиянин ощущает влияние ретроградного Меркурия. Участники опроса также считают, что на них очень сильно "влияет" високосный год.

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