200 пожарных, 60 машин и перекрытая Тверская. Лайф публикует видео пожара в центре Москвы с дрона

Видео © LIFE
Лайф публикует кадры крупного пожара на Тверской улице в центре Москвы, снятые с дрона. Возгорание локализовано, работы по его тушению продолжаются.
Изначально в здании загорелся второй этаж, затем огонь распространился выше. Площадь пожара, которому присвоили четвёртый ранг сложности, составляет порядка 300 квадратных метров. Сейчас дом находится на реконструкции, поэтому пострадавших нет.
По предварительной информации, к пожару могли привести нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах. Движение по Тверской улице перекрыто в обе стороны.
Лента новостей
Экипажи повели себя грамотно. В S7 прокомментировали опасное сближение лайнеров в небе над Ростовской областью
сегодня в 14:21
Умер поэт Борис Дубровин, писавший песни для Кобзона и Магомаева
сегодня в 14:05
Снёсшая столб "машина хоккеиста Анисина" оказалась записана на его бывшую девушку
сегодня в 14:04