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200 пожарных, 60 машин и перекрытая Тверская. Лайф публикует видео пожара в центре Москвы с дрона

Возгорание локализовано, пострадавших нет.

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Видео © LIFE

Лайф публикует кадры крупного пожара на Тверской улице в центре Москвы, снятые с дрона. Возгорание локализовано, работы по его тушению продолжаются.

Изначально в здании загорелся второй этаж, затем огонь распространился выше. Площадь пожара, которому присвоили четвёртый ранг сложности, составляет порядка 300 квадратных метров. Сейчас дом находится на реконструкции, поэтому пострадавших нет.

По предварительной информации, к пожару могли привести нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах. Движение по Тверской улице перекрыто в обе стороны.

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