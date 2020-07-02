200 пожарных, 60 машин и перекрытая Тверская. Лайф публикует видео пожара в центре Москвы с дрона

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Лайф публикует кадры крупного пожара на Тверской улице в центре Москвы, снятые с дрона. Возгорание локализовано, работы по его тушению продолжаются.

Изначально в здании загорелся второй этаж, затем огонь распространился выше. Площадь пожара, которому присвоили четвёртый ранг сложности, составляет порядка 300 квадратных метров. Сейчас дом находится на реконструкции, поэтому пострадавших нет.