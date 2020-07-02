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Полицейские скрутили мужчину, решившего пробежать перекрытую из-за пожара Тверскую

Ранее в ЦОДД предупредили, что из-за инцидента дорогу закрыли в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца.

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Видео © LIFE

Сотрудники московской полиции задержали мужчину, попытавшегося пробежать сквозь закрытый из-за пожара участок Тверской улицы. Лайф публикует видео с места происшествия.

Мужчина проигнорировал требования правоохранителей, прошёл за ограждения и попытался пробежать. На кадрах видно, как трое полицейских пытаются его скрутить.

Ранее сообщалось, что в здании реконструируемого дома на Тверской улице в Москве вспыхнул пожар. Лайф писал, что сначала загорелся второй этаж, затем огонь распространился выше. Площадь пожара, которому присвоен четвёртый ранг сложности, составляет порядка 300 квадратных метров. О пострадавших сведений нет.

По предварительной информации, к возгоранию могли привести нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах.

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