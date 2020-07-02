"В одних трусах они стояли". Очевидец пожара на Тверской рассказала Лайфу о выбегавших из пылающего здания людях — видео

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Проезжая часть Тверской улицы в Москве перекрыта от Садового до Бульварного кольца из-за пожара в жилом доме. Собравшихся на месте возгорания прохожих отогнали на безопасную дистанцию. Очевидец случившегося рассказала Лайфу, что видела выбежавших из здания мигрантов. Предположительно, они занимались ремонтными работами.
— Я гуляла от Красной площади просто здесь по центру, стал заметен большой густой дым. Очевидцы, кто стоял, говорят, что странно, до сих пор пожарные не приехали. Было видно, что очень много мигрантов, в одних трусах они стояли, очень многие люди из арки этого здания выбегали. И до сих пор не было пожарных, они только-только подъезжали, — поделилась Татьяна.
По словам девушки, из заведений на первом этаже вышли около 30 человек. Татьяна отметила, что пожарные не сразу увидели, что горит и третий этаж — огонь распространился по перекрытиям.
Возгорание тушат 200 человек и 60 единиц техники, ликвидировать его пока не удаётся. Площадь пожара, которому присвоен четвёртый ранг сложности, составляет порядка 300 квадратных метров.
По предварительной информации, к возгоранию могли привести нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах.
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