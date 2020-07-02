Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день во время жары

Роспотребнадзор рекомендует при температуре воздуха в помещении плюс 28,5 градуса сокращать рабочий день на час, а при плюс 30,5 градуса — на 4 часа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая +10–15 °C, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при работах на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса продолжительность непрерывных периодов деятельности должна составлять 15–20 минут. За день сотрудник не должен проводить за работой на жаре более четырёх-пяти часов.