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Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день во время жары

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения питьевого режима.

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Роспотребнадзор рекомендует при температуре воздуха в помещении плюс 28,5 градуса сокращать рабочий день на час, а при плюс 30,5 градуса — на 4 часа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая +10–15 °C, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при работах на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса продолжительность непрерывных периодов деятельности должна составлять 15–20 минут. За день сотрудник не должен проводить за работой на жаре более четырёх-пяти часов.

Напомним, ранее доктор Евгений Комаровский рассказал о необычном способе охладиться во время жары. Для этого понадобится шарф. Лайфхак знаменитого педиатра является одним из самых эффективных для избежания теплового удара.

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