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Движение по Тверской улице перекрыто в обе стороны из-за крупного пожара

Огонь тушат около 200 человек, к месту стянуто более 60 единиц техники.

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Движение по Тверской улице в центре Москвы перекрыто в обе стороны из-за крупного пожара в реконструируемом доме. Об этом предупреждает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Тверская перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Движение на прилегающих улицах сильно осложнено. Пожалуйста, временно воздержитесь от поездок в центр города, — говорится в сообщении.

Напомним, сначала в доме загорелся второй этаж, затем огонь распространился выше. Площадь пожара, которому присвоен четвёртый ранг сложности, составляет порядка 300 квадратных метров. Сейчас здание находится на реконструкции, поэтому пострадавших нет.

По предварительной информации, к возгоранию могли привести нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах.

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