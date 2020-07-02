Движение по Тверской улице перекрыто в обе стороны из-за крупного пожара

Движение по Тверской улице в центре Москвы перекрыто в обе стороны из-за крупного пожара в реконструируемом доме. Об этом предупреждает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

— Тверская перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Движение на прилегающих улицах сильно осложнено. Пожалуйста, временно воздержитесь от поездок в центр города, — говорится в сообщении.

Тверская перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Движение на прилегающих улицах сильно осложнено. Пожалуйста, временно воздержитесь от поездок в центр города. pic.twitter.com/NCzLKoVQSx — ЦОДД (@gucodd) July 2, 2020

Напомним, сначала в доме загорелся второй этаж, затем огонь распространился выше. Площадь пожара, которому присвоен четвёртый ранг сложности, составляет порядка 300 квадратных метров. Сейчас здание находится на реконструкции, поэтому пострадавших нет.