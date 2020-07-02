Кайтсёрферы "выгнали" нерп Финского залива с насиженных мест

В Санкт-Петербурге нерпы Финского залива стали уходить с насиженных мест из-за кайтсёрферов. Это может грозить сокращением популяции животных, сообщает газета "Петербургский дневник".

— Замечательный вид спорта, но проблема была в том, что они [спортсмены] находятся на минимальном расстоянии от наших редких животных. Обессиленные животные на время проведения этих мероприятий ушли из этих мест. Неизвестно, сколько времени восстанавливалась ситуация, — рассказал руководитель Фонда балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

В свою очередь, кандидат биологических наук Александр Карпов отметил, что в весенне-летний период детёныши нерп ещё очень маленькие и только учатся плавать и жить самостоятельно.

— Когда кайтсёрферы гоняют их туда-сюда, это ухудшает выживаемость вида. А нерпы и так под угрозой! Из-за отсутствия льда этой зимой им было трудно размножаться, — подчеркнул Карпов.