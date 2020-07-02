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"Признавая однополые браки, ты отрекаешься от Бога". Милонов назвал Черногорию страной-Иудой

Парламент балканского государства официально уравнял в правах традиционные и однополые семьи, за исключением единственного пункта — права усыновлять детей.

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Фото © "ВКонтакте" / Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов усомнился в том, что после принятия закона о легализации однополых браков Черногорию можно продолжать считать православной страной. Об этом он заявил в эфире НСН.

Можно ли вообще Черногорию считать православной страной? Иуда Искариот тоже долго считал себя последователем Христа, но он его предал, когда стало выгодно. Черногория ничем не отличается. Ведь когда ты признаёшь однополые браки, ты публично отрекаешься от Бога, — заявил российский парламентарий.

Кроме того, он обратил внимание, что парламент страны принял этот закон, минуя процедуру референдума, что, по словам Милонова, неправильно — власть была обязана выслушать мнение людей.

Вот в России всенародное голосование по поводу традиционных ценностей состоялось, у нас теперь прописано, что брак это союз между мужчиной и женщиной, — указал он.

Напомним, резонансный закон принят в Черногории с 1 июля. Для вступления документа в силу требовался 41 положительный голос. В итоге 42 депутата проголосовали за, а ещё 5 высказались против. Закон гласит, что однополым партнёрам полагаются те же права, что и гетеросексуальным парам. Однако есть пометка, которая не допускает возможности усыновления детей.

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