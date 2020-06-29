Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Зоозащитники опубликовали чудовищные фото из зоопарка, где заброшенный тюлень весь оброс водорослями

Активисты добиваются закрытия страшного места.

327

Facebook / AnimaNaturalis España

Сеть потрясли жуткие фотографии из мини-зоопарка, расположенного на полуострове Ла-Магдалена, Испания. На них предстало несчастное животное, которое с первого взгляда сложно узнать. Им оказался плавающий в грязном водоёме тюлень, тело которого сплошь поросло водорослями. Пользователи были в шоке и не хотели верить, что в зверинце действительно такие ужасные условия.

Фото © Instagram / animanaturalis, Facebook / AnimaNaturalis España

Как всегда, животные страдают. Какой позор

Albertvrinsta

Нужно помочь этим животным, они умирают жестокой смертью

Betty5022

Facebook / AnimaNaturalis España

Пожалуйста, скажите, что всё это зверство и варварство — неправда

Q_raquel_p

Фото © Instagram / animanaturalis, Twitter / AnimaNaturalis

Зоозащитники из группы AnimaNaturalis опубликовали снимки в соцсетях и подняли тревогу. Они потребовали, чтобы популярный зоопарк, где морские животные содержатся в опасных условиях, был немедленно закрыт. И попросили поддержки, создав петицию на сайте change.org, которую подписало уже более 26 тысяч человек. Член местного городского совета Даниэль Фернандес тоже поддержал инициативу, отметив, что это позорная ситуация, пишет The Sun.

Эти кадры представляют собой пример немыслимого и позорного обращения с животными

Даниэль Фернандес

Выбор редакции

Loading...