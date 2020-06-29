Зоозащитники опубликовали чудовищные фото из зоопарка, где заброшенный тюлень весь оброс водорослями

Сеть потрясли жуткие фотографии из мини-зоопарка, расположенного на полуострове Ла-Магдалена, Испания. На них предстало несчастное животное, которое с первого взгляда сложно узнать. Им оказался плавающий в грязном водоёме тюлень, тело которого сплошь поросло водорослями. Пользователи были в шоке и не хотели верить, что в зверинце действительно такие ужасные условия.

Зоозащитники из группы AnimaNaturalis опубликовали снимки в соцсетях и подняли тревогу. Они потребовали, чтобы популярный зоопарк, где морские животные содержатся в опасных условиях, был немедленно закрыт. И попросили поддержки, создав петицию на сайте change.org, которую подписало уже более 26 тысяч человек. Член местного городского совета Даниэль Фернандес тоже поддержал инициативу, отметив, что это позорная ситуация, пишет The Sun.