Комик замер от страха, когда вдруг разглядел, что с ним в гамаке лежит не кот, а кое-кто другой

Юморист Аарон Рейнольдс из Торонто, Канада, поделился в "Твиттере" забавным случаем из своей жизни. Пользуясь хорошей погодой, мужчина стал по вечерам наслаждаться прослушиванием музыки, лёжа в гамаке на заднем дворе. Его кота заинтересовала новая привычка владельца, но пушистик никак не решался присоединиться к хозяину. И вот настал момент, когда питомец всё же запрыгнул в гамак, но радоваться было рано.

Появляется мой большой серый кот. Я освобождаю место и начинаю похлопывать по гамаку, предлагая ему запрыгнуть. И, к моему восторгу, он решает залезть в гамак! Только не совсем по-кошачьи. Ха Аарон Рейнольдс

Фото © Twitter / aaronreynolds

Аарон с удивлением обнаружил, что ласкаться к нему пришёл вовсе не его кот, а дикий хищный зверь. Мужчина привлёк своими манипуляциями любопытного енота.

В этот момент я должен сообщить вам, что у меня во дворе очень темно, к тому же я плохо вижу. И только что я пригласил в гамак енота, а он согласился. Енот некоторое время пристально смотрел на меня в стиле "ты позвал меня сюда, и что теперь" Аарон Рейнольдс

Фото © Twitter / aaronreynolds

А потом началось самое интересное. Юмористу надо было как-то выходить из щекотливой ситуации. И он не придумал ничего лучше, чем спустить ноги по обе стороны своего "ложа" и попытаться встать. В этот момент пушистый гость покатился в центр гамака. Аарон рассмеялся, и возмущённый енот попытался вернуться обратно, но оказался у комика между ног. В итоге юморист просто свалился на землю, а хитрюга зверёк смог отметить свой триумф.

Енот посмотрел на меня сверху вниз, хрюкнул и устроился поудобнее. Сейчас он снаружи в гамаке, который, как я полагаю, считает теперь своим. А я внутри лежу на диване, приложив лёд, так как определённо себе что-то потянул Аарон Рейнольдс