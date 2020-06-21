Двуликий кот стал отцом, и природа нашла, чем ещё удивить: фото очаровательных котят

Трёхлетний кот Нарния живёт во Франции со своей хозяйкой Стефани Химинес. И он уже успел стать звездой соцсетей из-за своего необычного окраса: одна половина мордочки у усатого чёрная, другая — серая. А в придачу к этому у питомца ещё и ярко-голубые глаза.

Фото © Twitter / grantburt , Instagram / amazingnarnia

Владелица красавца не стала отбирать у него возможность завести потомство. И вот удивительный кот наконец стал отцом семейства. Но природа и в этом случае оказалась не лишена фантазии: один котёнок появился на свет с чёрной шёрсткой, второй — с серой. Словно папа передал малышам ровно по половине своего окраса.

Фото © Twitter / grantburt

На страницу Нарнии в "Инстаграме" подписано уже более 242 тысяч человек. Они прозвали хвостатого очаровашку двуликим котом, терминатором, а ещё химерой, как называют подобных животных и в научной сфере. Такой необычный окрас встречается у организмов, чьи клетки содержат два типа ДНК, что может быть вызвано слиянием двух эмбрионов.

Фото © Instagram / amazingnarnia