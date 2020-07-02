Москвич Алексей Ягудин ввязался в пьяную драку

В Москве полный тёзка фигуриста Алексея Ягудина во время конфликта толкнул знакомую, упрекнувшую его в том, что он не приехал на похороны подруги. В результате женщина упала и сломала ключицу, сообщает источник Лайфа.

По его данным, в момент инцидента потерпевшая была пьяна и еле держалась на ногах, а мужчина с женой и приятелями выпивал, сидя на лавочке у подъезда. Однако обстоятельства ссоры, со слов очевидцев, расходятся.

Кто-то утверждает, что буйная женщина сначала набросилась с упрёками на супругу москвича, а затем переключилась на него. Тот не выдержал и оттолкнул неприятную собеседницу, в результате она упала и сломала ключицу. Жена Ягудина настаивает на том, что нежеланная гостья споткнулась и упала сама.