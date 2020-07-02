СМИ сообщили о москвичке, бросившей ребёнка в ломбарде. Вот как было на самом деле

В четверг радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на очевидцев сообщила, что нерадивая мать оставила ребёнка в ломбарде на Волгоградском проспекте. На место вызвали полицейских, которые увезли малыша в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН).

— Сидел маленький нерусский мальчик, в кепочке. Он сказал, что его забыла мама. Они поругались, и она ушла, — приводит издание слова собеседника.

Инцидентом сразу же заинтересовалась детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Однако, как оказалось, никакой потери и тем более "сдачи в ломбард" несовершеннолетнего не было.

— Мама зашла в магазин, оставив ребёнка со старшим братом на минуту. Они бегали, играли и забежали в ломбард. В ломбарде не поняли, откуда маленький ребёнок, закрыли, вызвали полицию, и ребёнка забрали в ПДН, — цитирует Ярославскую РИА "Новости".

Родители были найдены быстро, мальчик возвращён в семью.