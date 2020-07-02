Губернатор Челябинской области запретил кататься на катерах на озере Тургояк

Суда с бензиновыми двигателями не смогут передвигаться по озеру Тургояк. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Под исключение попадут лишь катера надзорных ведомств и спасателей, при этом им предложено переходить на электрические двигатели.
— С целью сохранения уникального южноуральского озера, которое испытывает серьёзную антропогенную нагрузку, Алексей Текслер поставил задачу министерству экологии запретить на Тургояке использование катеров с двигателями внутреннего сгорания, — передаёт агентство.
Ранее прокуратура предотвратила незаконное строительство завода по розливу воды на Байкале.
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