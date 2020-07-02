Умер поэт Борис Дубровин, писавший песни для Кобзона и Магомаева

В Москве через месяц после своего 94-летия скончался писатель и поэт Борис Дубровин. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По предварительной версии, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Поэт ушёл из жизни в своей квартире несколько дней назад, рядом с ним была его жена Валентина. Об утрате сообщили лишь сегодня.

При жизни он написал немало хитов для таких исполнителей, как Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Валерий Леонтьев и Лариса Долина. Среди известных песен можно отметить композиции "От печали до радости" Юрия Антонова, "Броненосец "Потёмкин" Льва Лещенко, "Вся жизнь моя" Андрея Миронова.