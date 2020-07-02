Умер поэт Борис Дубровин, писавший песни для Кобзона и Магомаева

В Москве через месяц после своего 94-летия скончался писатель и поэт Борис Дубровин. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По предварительной версии, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Поэт ушёл из жизни в своей квартире несколько дней назад, рядом с ним была его жена Валентина. Об утрате сообщили лишь сегодня.
При жизни он написал немало хитов для таких исполнителей, как Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Валерий Леонтьев и Лариса Долина. Среди известных песен можно отметить композиции "От печали до радости" Юрия Антонова, "Броненосец "Потёмкин" Льва Лещенко, "Вся жизнь моя" Андрея Миронова.
Накануне стало известно, что актёр Виктор Проскурин из "Большой перемены" и "Офицеров" скончался на 69-м году жизни.
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