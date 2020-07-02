Наташа Королёва спела на украинском и сняла клип с настоящим трактористом

Певица Наташа Королёва выпустила клип на песню "Давай гуляй", исполненную на украинском языке. Видео опубликовано в "Ютубе".

В подписи 47-летняя звезда отметила, что вместе с ней снялся настоящий тракторист с Украины, а вовсе не актёр, как могли бы подумать поклонники. Восхитившись непредсказуемостью жизни, она добавила, что у "народной песни" — "народный герой".

— Простой парень Димон из Черновцов вырос на моих песнях, работает в нашем городке трактористом-техником! Мог ли он представить, что так жизнь повернётся и он станет героем моего нового видео?! — написала она.