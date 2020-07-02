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Еле разминулись. СК проверяет опасное сближение самолётов в небе над Ростовской областью

Воздушные суда следовали по встречным направлениям.

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Видео © Telegram / Aviaincidents

По факту опасного сближения в небе самолётов авиакомпаний S7 и Emirates 10 июня СКР начал проверку. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

По предварительным данным следствия, 10 июня 2020 года в 18 часов 15 минут экипаж воздушного судна, следовавшего рейсом Осло — Дубай на эшелоне FL 370, доложил о срабатывании датчика системы TCAS (система предупреждения столкновения самолётов), в то время когда рейс Ростов-на-Дону — Москва-Домодедово выполнял набор высоты с эшелона FL 180. Воздушные суда следовали на встречных курсах, — говорится в сообщении.

Напомним, 10 июня в небе над Ростовской областью чуть не столкнулись два пассажирских самолёта. Об угрозе столкновения диспетчеру сообщил коллега из смежного сектора, заметивший развитие потенциально опасной ситуации. В кабине одного из авиалайнеров сработала сигнализация системы предупреждения о столкновении, а на диспетчерском пульте — сигнализация нарушения интервалов.

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