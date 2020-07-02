Еле разминулись. СК проверяет опасное сближение самолётов в небе над Ростовской областью

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По факту опасного сближения в небе самолётов авиакомпаний S7 и Emirates 10 июня СКР начал проверку. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

— По предварительным данным следствия, 10 июня 2020 года в 18 часов 15 минут экипаж воздушного судна, следовавшего рейсом Осло — Дубай на эшелоне FL 370, доложил о срабатывании датчика системы TCAS (система предупреждения столкновения самолётов), в то время когда рейс Ростов-на-Дону — Москва-Домодедово выполнял набор высоты с эшелона FL 180. Воздушные суда следовали на встречных курсах, — говорится в сообщении.