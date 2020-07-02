Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Актёра Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище

Место проведения прощания согласовывается с мэрией российской столицы.

364

Фото © Facebook / Катерина Фролова

Актёр Виктор Проскурин, скончавшийся на 69-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом со ссылкой на Гильдию актёров Союза кинематографистов РФ сообщает РИА "Новости".

Пока прощание планируется в субботу. Где оно будет проходить, пока не известно, — заявила собеседница агентства.

По её словам, место проведения прощания должна согласовать мэрия столицы. Оно может пройти в Доме кино.

Причиной смерти заслуженного артиста РСФСР стала хроническая обструктивная болезнь лёгких. Проскурин умер в больнице после очередного приступа.

Выбор редакции

Loading...