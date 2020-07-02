Актёра Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище

Актёр Виктор Проскурин, скончавшийся на 69-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом со ссылкой на Гильдию актёров Союза кинематографистов РФ сообщает РИА "Новости".
— Пока прощание планируется в субботу. Где оно будет проходить, пока не известно, — заявила собеседница агентства.
По её словам, место проведения прощания должна согласовать мэрия столицы. Оно может пройти в Доме кино.
Причиной смерти заслуженного артиста РСФСР стала хроническая обструктивная болезнь лёгких. Проскурин умер в больнице после очередного приступа.
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