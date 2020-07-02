Политолог: Россияне проголосовали за поправки, потому что Путин держит своё слово

Решение президента Владимира Путина перенести голосование по поправкам на июль продемонстрировало ответственное поведение власти и предоставило россиянам дополнительное время, чтобы разобраться в предлагаемых изменениях в основном законе страны. Это в дальнейшем отразилось и на высоких цифрах по явке, и на самом результате общероссийского голосования, считает политолог Марат Баширов.

— Во время самоизоляции многие, разбираясь в поправках, прочитали саму конституцию. Поэтому голосование было осознанным: люди понимали, за что они идут голосовать, — заявил он Лайфу. — Свою роль здесь сыграла и основная мысль президента в финальном обращении к нации во Ржеве, когда прозвучало, что Россия — это социальное государство. Оно не может существовать без поддержки граждан, поэтому конституция должна быть принята именно народом.

Кроме того, высокую явку и колоссальный процент поддержки изменений в конституцию эксперт связал персонально с личностью президента Владимира Путина. На фоне эпидемии коронавируса глава государства ежедневно проводил удалённые совещания, выслушивал экспертов и министров, вводил меры необходимой поддержки, что дополнительно укрепило его авторитет.

— Неожиданный эффект явки сложился из того, что Путин — политик номер один. Он идеологический лидер. Он моральный лидер. Раз за разом — что во внешней политике, что во внутренней — мы видим, что он держит своё слово, — подытожил политолог. — Он сказал, что будет защищать ценности, присущие России, и он их защищает, что бы в мире ни происходило.