В жилом доме в Кирове произошёл взрыв газа

В доме на улице Орджоникидзе в Кирове произошёл взрыв газовоздушной смеси, информирует региональное управление МЧС РФ.
— В 17:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация, что в Кирове по ул. Орджоникидзе, д. 6 произошёл хлопок газовоздушной смеси (без последующего возгорания) в квартире жилого дома, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Фото © МЧС
ЧП произошло в многоквартирной панельной пятиэтажке, в квартире есть повреждения. Для ликвидации последствий к месту инцидента оперативно выехали аварийные службы. По данным местных СМИ, пострадал один человек.
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