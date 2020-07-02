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В жилом доме в Кирове произошёл взрыв газа

Пострадал один человек.

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Фото © МЧС

В доме на улице Орджоникидзе в Кирове произошёл взрыв газовоздушной смеси, информирует региональное управление МЧС РФ.

В 17:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация, что в Кирове по ул. Орджоникидзе, д. 6 произошёл хлопок газовоздушной смеси (без последующего возгорания) в квартире жилого дома, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Фото © МЧС

ЧП произошло в многоквартирной панельной пятиэтажке, в квартире есть повреждения. Для ликвидации последствий к месту инцидента оперативно выехали аварийные службы. По данным местных СМИ, пострадал один человек.

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