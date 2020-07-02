В жилом доме в Кирове произошёл взрыв газа

В доме на улице Орджоникидзе в Кирове произошёл взрыв газовоздушной смеси, информирует региональное управление МЧС РФ.

— В 17:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация, что в Кирове по ул. Орджоникидзе, д. 6 произошёл хлопок газовоздушной смеси (без последующего возгорания) в квартире жилого дома, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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