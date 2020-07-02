Тверскую улицу в центре Москвы открыли для движения после пожара

Движение в сторону центра по Тверской улице в Москве восстановлено после крупного пожара, охватившего историческое здание. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Ранее из-за работы пожарных и техники Тверская была перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца.

Изначально в здании загорелся второй этаж, затем огонь распространился выше. Площадь пожара, которому присвоили четвёртый ранг сложности, составила 800 квадратных метров. Сейчас дом находится на реконструкции, поэтому пострадавших нет, хотя очевидцы видели, как из здания выбегали люди. Сейчас огонь уже потушен и по Тверской бегут реки из пены.