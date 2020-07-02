Пока был в больнице. В Москве из квартиры генерал-лейтенанта украли более 130 миллионов рублей и бриллиантовые запонки

В Москве квартиру генерал-лейтенанта, бывшего военного коменданта столицы Александра Денисова ограбили в 2019 году, пока он находился в больнице. Дочь Денисова не хотела давать ход делу, так как опасалась за здоровье отца, и решилась написать заявление только в июне этого года, после его смерти. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, пропажу из квартиры более 130 миллионов рублей, а также четырёх наградных часов и бриллиантовых запонок обнаружила дочь Денисова, пока он проходил лечение. Ключи от квартиры также были у племянника мужчины, который буквально через несколько дней после кражи открыл счета в банке на приличные суммы, а также спустя некоторое время приобрёл дорогостоящий автомобиль и стал путешествовать по миру. И это всё при том, что его заработная плата — 30 тысяч рублей. Также выяснилось, что завещание военным написано в пользу дочери.

Однако, как стало известно Лайфу, племянник военного отрицает свою причастность к инциденту и сам шокирован произошедшим. По данным нашего источника, генерал-лейтенант очень трепетно относился к родственнику и отказывался озвучивать версию о том, что мужчина мог его ограбить.