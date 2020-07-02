В Петербурге аннулировали 35 бюллетеней на участке, где журналист сломал руку

Избирком Петербурга аннулировал 35 бюллетеней на участке, где сломал руку журналист "Медиазоны" Давид Френкель. Об этом сегодня сообщил руководитель юридического управления комиссии Олег Зацепа.

Он отметил, что "камнем преткновения" была процедура голосования именно с использованием переносного ящика, поэтому его содержимое в подсчёте голосов учитываться не будет. А вот действительность всех остальных бюллетеней, поданных в участковую избирательную комиссию, сомнений не вызывала.

— Поскольку были допущены некоторые недостатки в оформлении результатов голосования с использованием переносного ящика, комиссия сочла возможным и необходимым признать недействительными бюллетени, которые содержались в переносном ящике. Недействительными были признаны 35 бюллетеней, — добавил он.

Напомним, журналист Давид Френкель заявил, что ему сломали руку полицейский и общественный наблюдатель на одном из избирательных участков. Правоохранитель утверждает, что мужчина получил перелом, упав.