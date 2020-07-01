МВД передаст СКР материалы по инциденту на участке, где журналист сломал руку

МВД РФ передаст в Следственный комитет материалы проверки в отношении полицейского, который участвовал в потасовке с журналистом Давидом Френкелем на избирательном участке в Санкт-Петербурге. Об этом на брифинге в Центризбиркоме рассказал первый замглавы ведомства Александр Горовой.

— Ещё до получения официальных документов из медучреждений Санкт-Петербурга о степени тяжести травмы было принято решение для объективной проверки направить этот материал в Следственный комитет с учётом исключения трактования какой-либо корпоративной солидарности при оценке действий нашего сотрудника, — отметил он.

Горовой добавил, что в дело войдут дополнительные материалы "подобного рода событий" из жизни журналиста с 2016 года.

Напомним, журналист Давид Френкель заявил, что ему сломали руку полицейский и общественный наблюдатель на одном из избирательных участков. Правоохранитель утверждает, что мужчина получил перелом, упав.

Свидетельница травмы подтвердила Лайфу, что Френкель сам упал ей под ноги, а перед этим сотрудник правоохранительных органов схватил его за рюкзак и попытался повернуть к себе, вероятно, пытаясь что-то сказать.