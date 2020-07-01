"Забыли про него". Аксёнов напомнил о "пророчестве" Зеленскому по Крыму

Поправка к Конституции РФ о неотчуждаемости территорий в случае принятия ставит окончательный крест на планах Украины вернуть Крым. Об этом напомнил глава полуострова Сергей Аксёнов. Он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" юмористический видеоролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, снятый ещё до его президентства.

Зеленский предстаёт в образе Ноя, с которым говорит глас с небес. Он нарекает Зеленского "хохлом". В ответ комик благодарит, что его назвали не "москаль". По сюжету бог дарует людям гору Говерла и реку Днепр. Когда же Зеленский интересуется, что за полуостров виднеется вдали, глас говорит, что это не важно. Герой Зеленского говорит: "Забыли про него".

— А ведь предупреждал "глас с небес" Владимира Зеленского ещё задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров. А теперь запрет отчуждения российских территорий ещё и гарантирован поправкой к Конституции РФ, за которую сегодня голосуют крымчане. Думаю, что на самом деле Зеленский всё давно понимает, но, играя роль президента Украины, он обязан следовать "сценарию" западных "режиссёров". Ничего не поделаешь, работа такая — артист, — подписал видеоролик Аксёнов.