Посол Белоруссии раскрыл подробности переговоров по интеграции с Россией

Российская сторона предложила Белоруссии отдать 95% управленческих полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции, переговоры по которой проходили в феврале прошлого года в Сочи. Об этом сегодня заявил белорусский посол в России Владимир Семашко.

— Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение (не буду называть авторов с российской стороны). И когда мы посмотрели и его передали президенту, президент пригласил меня и я говорю: "Ну это полное "руки вверх" называется", — приводит слова Семашко БелТА.

По его словам, среди функций, которые по договору оставались национальными, была возможность не менять название правоохранительных органов с милиции на полицию. Дипломат также провёл аналогию с Европейским союзом, где страны отдавали менее 20% функций на наднациональный уровень. Семашко добавил, что в вопросах общей национальной валюты и таможенного законодательства также возникли трудности.

— Если принимается какое-то решение по эмиссии, девальвации, то оно должно приниматься консенсусом. Тогда не ущемляются интересы ни одной, ни другой стороны. Что касается налогового и таможенного законодательства, то они априори в силу различий в экономике не могут быть одинаковыми, — заключил посол.