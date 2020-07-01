Туроператоры объяснили популярность Сочи среди российских туристов

— Естественно, у Сочи своя история — и Олимпиада, и чемпионат мира, и всесоюзная здравница. Другой вопрос, что сейчас там объективно инфраструктура на уровне, скажем, международном. И по видам туризма широкий спектр: от горнолыжного, горного отдыха, экологического и до пляжного, рекреационного, лечебного , — передаёт NEWS.ru его слова.

Сегодня город принимает до семи миллионов туристов в год. Ситуация с коронавирусом тоже сыграла свою роль — россияне меняют зарубежные туры на отечественные. После карантинных мер Сочи первый открылся для туристов. Их поток генерировался уже с начала июня, когда открылись санатории с медицинской лицензией. Но, по словам, Барзыкина, такой большой спрос не повлияет на цены путёвок и сочинских отелей. Они сохранятся на уровне прошлого года.