С 1 июля более 60 российских регионов откроются для туристов

В России с 1 июля 67 регионов начнут принимать туристов. В большинстве из них не потребуют справку об отсутствии коронавируса. Гостей попросят соблюдать общие правила безопасности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Ростуризм.