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С 1 июля более 60 российских регионов откроются для туристов

Россиян предупредили, что ситуация с эпидемиологической безопасностью меняется быстро, поэтому нужно следить за изменениями.

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Фото © Pixabay

В России с 1 июля 67 регионов начнут принимать туристов. В большинстве из них не потребуют справку об отсутствии коронавируса. Гостей попросят соблюдать общие правила безопасности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Ростуризм.

В ведомстве предупредили, что эпидемическая ситуация в стране изменяется быстро и нужно следить за возможными изменениями. Актуальная информация появляется на национальном туристическом портале Russia.Travel.

Ранее россиянам предложили пять альтернатив зарубежным курортам.

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