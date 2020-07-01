С 1 июля более 60 российских регионов откроются для туристов

В России с 1 июля 67 регионов начнут принимать туристов. В большинстве из них не потребуют справку об отсутствии коронавируса. Гостей попросят соблюдать общие правила безопасности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Ростуризм.
В ведомстве предупредили, что эпидемическая ситуация в стране изменяется быстро и нужно следить за возможными изменениями. Актуальная информация появляется на национальном туристическом портале Russia.Travel.
Ранее россиянам предложили пять альтернатив зарубежным курортам.