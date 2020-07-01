Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют с 1 июля

Тарифы за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) будут проиндексированы с 1 июля 2020 года. Средний по стране рост, как и в прошлые годы, составит около 4%. Однако точное значение будет устанавливаться для каждого региона России отдельно.

Согласно распоряжению правительства от 29 октября 2019 года, наибольший рост тарифов ЖКХ в этом году ожидается в столице и регионах Северного Кавказа. Например, в Чечне услуги подорожают на 6,5%, в Кабардино-Балкарии — 5,4%, в Дагестане — 5,2%, в Ингушетии — 5,1%. В Москве индексация составит ровно 5%. В Подмосковье ожидаемый рост составит 4,1%. В Санкт-Петербурге в прошлом году был один из самых высоких показателей индексации по стране, поэтому в текущем году процент ниже среднестатистического — 3,8%. А наименьший показатель в этом году предусмотрен в Ненецком автономном округе — 2,4%.

Отметим, тарифы на услуги электро- и газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения устанавливаются Правительством России. В распоряжении кабмина указывается верхняя граница роста платежа за коммунальные ресурсы по каждому из регионов страны. За ростом тарифов следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС).