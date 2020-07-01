В Москве откроется кухня для бездомных

В скором времени кухня для приготовления еды бездомным начнёт работу в тестовом режиме. Ежедневно на ней планируют готовить 200 полноценных обедов.

Режим самоизоляции стал испытанием для бездомных. Столичные точки общественного питания закрылись, перестав отдавать нуждающимся остатки еды. Москвичи сидели по домам, поэтому бездомные были лишены возможности получить милостыню или недоеденный ланч из урны.

Организация "Небомживы" восемь лет кормит бездомных людей на Киевском и Ярославском вокзалах. Раньше еду готовили и доставляли на точки кормления добровольцы. Бездомным раздавали пластиковую посуду, после чего в порядке живой очереди выдавали суп, кашу и чай. В условиях пандемии такой формат кормления оказался слишком рискованным и нарушал введённый режим самоизоляции.

— Нам пришлось срочно переходить на сухие пайки из-за ситуации с CoViD-19. Так мы смогли избежать столпотворений, сократить время кормления с часа до десяти минут, — рассказывает пресс-секретарь организации Вячеслав Мошков.

По его словам, сухие пайки — это крайняя мера, сейчас организация стремится наладить выдачу горячих обедов в индивидуальной упаковке.

— Всем хочется нормальной домашней еды. Особенно бездомным. К тому же зимой питание должно быть горячим, это помогает людям согреться. Разливать горячий суп на месте не проблема. А вот доставка индивидуальных горячих обедов на точки кормления — задача куда сложнее. В случае второй волны эпидемии потребуется именно такой формат. Будем налаживать процесс, — добавляет Мошков.