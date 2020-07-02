Оппозиционные политики — о голосовании по поправкам: Легитимно, достойно, на высоком уровне

Лайф попросил нескольких оппозиционных политиков оценить уровень завершившегося накануне голосования по поправкам к Конституции РФ. Все они назвали процесс легитимным, удобным для граждан и также оценили то, как на участках соблюдались санитарные нормы. Как заявил один из наших собеседников: "Лучше, чем в крупном сетевом магазине".

— С точки зрения легитимности очень правильно организованы избирательные комиссии. Очень правильно и перспективно вообще был поднят вопрос на законодательном уровне, — говорит председатель комитета московского регионального отделения партии "Патриоты России" Олег Широков.

Он также отметил неоднобокий подбор наблюдателей — на участках на равной основе были представители разных общественных организаций и партий. Широков подчёркивает, что к институту наблюдателей не было никаких претензий. Также нет вопросов и к соблюдению санитарных норм.

— Наблюдатели следили не только за ходом голосования, но и за порядком обеспечения санитарных норм, чтобы это голосование не стало возбудителем новой волны. Сами наблюдатели в перчатках и масках. И встречали вежливо, и предупреждали, отправляли на измерение температуры. Был запас масок и ручек одноразовых, — добавил политик.

Грубых нарушений не зафиксировал и второй секретарь петербургского горкома КПРФ Владимир Дмитриев, который накануне посетил немало участков для голосования.

— Достаточно корректно вели себя члены УИК. То есть с точки зрения организации я увидел вполне благопристойную картину. Никакой давки не было, большого наплыва не было. Люди шли, кто-то семьями, кто-то парами, кто-то поодиночке. Но вот так, чтобы ломились и создавали очереди, такого не было. Что касается легитимности, я присоединяюсь к позиции, выработанной нашим центральным комитетом, — сказал Дмитриев.

А депутат партии ЛДПР в Думе от ХМАО Игорь Винников считает, что условия на участках были "лучше, чем в крупном сетевом магазине".

— В целях безопасности от коронавируса условия были лучше, чем в магазине крупном сетевом. Всё чётко было сделано. Конфликтов не было, всё тихо и спокойно. Столпотворения не было, была разметка, люди заходят в маске и перчатках, ручки выдавали сразу же. Заходишь, пакетик разрываешь — там у тебя резиновые перчатки, маска и ручка отдельно, — рассказал парламентарий о том, как проходил процесс голосования.

Зампред Законодательного собрания Иркутской области, представитель партии "Справедливая Россия" Лариса Егорова считает, что 1 июля на участках для голосования "произошло всё, как и должно было быть".

— Всё прошло нормально. Я считаю, что голосование было легитимным, потому что даже при голосовании на выезде во дворах, садоводствах было присутствие волонтёров, были запечатанные урны. Но всё-таки голосование на стационарных участках для меня лично более приемлемо. Что касается санитарной защиты, всё было на достаточно высоком уровне: выдавались перчатки, была обработка рук. Тестирование прошли и члены участковых комиссий, и температуру измеряли. Все меры предосторожности были приняты. Считаю, что всё прошло легитимно и достойно, на высоком уровне, — подчеркнула она.

Об отсутствии фальсификаций заявил член партии ЛДПР, бизнесмен из Ачинска (Красноярский край) Дмитрий Куликов. Он также уверен в результате голосования, потому что весь процесс был прозрачным.

— Я сам работал на избирательном участке, всё проходило законно. Все нормы соблюдены, все люди были в масках, всё необходимое было предоставлено. Никаких фальсификаций. Люди, которые звонили и говорили, что не могли прийти, к ним ездили отдельно. Наблюдатели ездили вместе с нами по адресам. Результаты настоящие. У нас на участке не было никаких инцидентов, всё прошло хорошо, даже лучше, чем на предыдущих выборах, — отметил он.

Также без нарушений прошли выборы в Фокинском районе Брянской области. Об этом Лайфу рассказала член райкома КПРФ Людмила Леонова.

— Вчера прошёл последний день голосования, соответственно, как говорят, самый трудный. Проголосовало почти 90% нашего населения, прошло всё прекрасно. Все довольны. Абсолютно никаких нарушений не было, — добавила политик.

Татьяна Шкред, исполнительный директор Воронежского областного отделения организации "Опора России" особо отметила работу членов комиссий, которые и обеспечили работу без нарушений.

- С точки зрения работы комиссии, во всяком случае, там, где я была, всё было организованно в рамках ими предложенных действий. Члены комиссий действительно отработали на износ, но работали хорошо. Меры безопасности все были предприняты. На моем участке всё было обработано. Все было соблюдено максимально. Все члены комиссий вели себя корректно, в рамках инструкций, - подчеркнула Шкред.

С ней согласна депутат Липецкого областного совета, представитель партии "Справедливая Россия" Лариса Ксенофонтова, которая рассказала, что нарушений в её регионе наблюдатели также не зафиксировали.

- Все меры предосторожности были соблюдены, и одноразовые наборы были для каждого выданы, всё совершенно спокойно. Мы направляли своих наблюдателей на участки. Ребята тоже день отработали и на выездное голосование выезжали. Никаких замечаний, чтобы можно было усомниться в легитимности голосования. Мы уверены, что голосование прошло легимтимно в Липецкой области, никаких жалоб у нас не поступало в региональное отделение о том, что кому-то не предоставили право проголосовать или как-то препятствовали, - рассказала депутат.

Глава фракции КПРФ в Костромской областной Думе Вячеслав Головников оценил работу участков с позиции избирателя.

- Насколько мне известно, нарушений не только вчера, но и на протяжении недели зафиксировано не было. На участках достаточно и всё качественно организованно. Сам лично участвовал в процедуре голосования по поправкам. Выдавали все средства индивидуальной защиты, ручку. Сам лично и все мои товарищи-коллеги не зафиксировали каких-то серьёзных, значимых нарушений, - рассказал Лайфу парламентарий.

А председатель совета регионального отделения "Справедливой России" в Чеченской Республике Султан Денильханов объяснил столь высокую явку на голосовании в родном регионе. Он отметил роль главы республики Рамзана Кадырова, который объяснял людям, почему необходимо прийти и проголосовать.

- Мы объясняли, что мы должны проголосовать за эту конституцию, потому что тогда то, что вытворили с чеченским народом, никогда не повторится ни с каким народом России. Мы понимаем, что страна должна стать спокойной, должна быть под руководством какого-то определённого лица. Есть ли альтернатива Путину? Нет! - добавил Денильханов.

Напомним, накануне завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. ЦИК уже закончила подсчёт всех протоколов, в результате за поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле такие итоги назвали триумфом. Изменения в основной закон вступают в силу сразу после подведения официальных итогов. ЦИК обещает это сделать завтра.