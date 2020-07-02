В Клину мужчину обманом отправили работать в детсад без зарплаты и оформления. Но бросить малышей он не смог

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Охранник детского сада № 58 "Щелкунчик" в Клину Алексей Трутнев уже месяц работает без зарплаты и оформления. О том, как мужчина оказался бесплатным работником частной охранной организации (ЧОО) "Стандарт", он рассказал Лайфу.

Мужчина рассказал, что увидел объявление с вакансией на одном из сайтов и позвонил работодателю, предложившему ему охранять детский садик в Клину. Россиянин согласился и приехал. На вокзале его встретили и отвезли на объект, однако никаких документов не потребовали и не подписали договор, заверив, что "завезут его позже". Через некоторое время предложивший работу мужчина заявил, что ЧОО невыгодно подписывать трудовые договоры, но платить будут чётко и в срок. Позже выяснилось, что предшественника Трутнева точно так же привезли в детский садик и оставили. Тот продержался около четырёх месяцев, питаясь едой, которую ему приносили местные жители.

Отработав 15 дней по договорённости, Трутнев понял, что никакого сменщика можно не ждать. Тогда он попытался созвониться с охранной организацией, сотрудником которой он якобы стал. Никто не брал трубку, так называемый работодатель на связь не вышел. В детском садике тоже спокойно отнеслись к тому, что рядом с детьми фактически работает человек с улицы без каких-либо документов: сотрудники уверены, что охранник отвечает лишь за безопасность территории, за малышей якобы отвечают заведующий и воспитатель. Помня трагические события в Нарьян-Маре, мужчина забил тревогу и начал разговаривать с сотрудниками дошкольного учреждения. Выяснилось, что частная охранная организация "Стандарт" выиграла тендер на оказание охранных услуг и детсад исправно перечисляет выплаты за них.

К настоящему моменту Трутнев отработал почти месяц и уже готовится отправиться домой. Всё это время он держался, так как боялся оставлять детей без охраны и надеялся на причитающуюся ему зарплату. Он утверждает, что все документы, которые находятся на его посту, липовые. Дело в том, что на журналах и других документах о визитах на территорию учреждения нет печатей, они не прошиты должным образом. Сравнивая свой опыт работы с московскими детсадами, охранник отмечает, что в столичные дошкольные учреждения приходили с проверками, в Клину этого нет.

Как стало известно Лайфу, в ЧОО Трутнев числится как охранник, который проходит стажировку.

Лайф обратился за комментарием к юристу и эксперту по трудовому праву Ольге Петровой. По её словам, фактически Трутнев действительно ничем не отличается от любого постороннего, который мог бы оказаться рядом с воспитанниками детсада.

— Если хоть кто-то из родителей скажет: "Почему какой-то мужик трётся возле моих детей" и напишет в прокуратуру, если ему говорят: "Это сторож", а он: "Докажите, что это сторож" — и вот это будет основание. Поэтому почему какой-то мужик, якобы сторож, почему он находится вблизи моих детей? Кто подпускает его вообще? Ответственность 100% только на заведующей этого детского сада, — подчеркнула специалист.

По её словам, руководству учреждения в случае разбирательств придётся объяснять, что на территории детсада делает человек без документов, подтверждающих его принадлежность к охранной организации.

Заведующая учреждением обсуждать ситуацию с журналистами отказалась и несколько раз бросила трубку, избегая неприятных вопросов.