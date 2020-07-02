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Лукашенко обратился к белорусам перед выборами: Вы должны взять голову в руки, я не вечен

Он также предостерёг соотечественников от опасных современных технологий, "играющих их эмоциями".

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Фото © Николай Петров / БелТА / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии выборов призвал сограждан выбирать будущего главу государства хладнокровно и без жалости. Об этом он заявил в ходе обращения к участникам торжественного заседания, посвящённого Дню независимости.

Жалость нам не союзник. Вы должны, как в народе говорят, взять голову в руки, подумать и решить вопрос. Лукашенко приходит и уходит, будут другие, он не вечен, — приводит его слова портал TUT.by.

Белорусский лидер подчеркнул, что жизнь "должна продолжаться". По его словам, сейчас важно рассуждать безэмоционально, так как враги могут "играть на эмоциях" с помощью "новых технологий", к которым Лукашенко причислил Интернет.

Мы должны показать, что мы, белорусы, хорошо разбираемся во всяких хитросплетениях интернетовских. Мы должны достойно пройти этот период, — сказал президент.

Он отметил, что граждане должны решить, какой они хотят видеть страну в будущем.

Ранее Лукашенко объяснил, почему Белоруссию не может возглавить женщина.

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