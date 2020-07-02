Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается никуда бежать от России

Президент Белоруссии в ходе выступления на торжественном собрании, которое посвящено Дню независимости, рассказал, что его страна не собирается никуда бежать от России, однако хочет, чтобы к ней относились по-человечески. Слова главы государства приводит БелТА.
— Сегодня Беларусь на разрыв. С Востока нас боятся потерять, и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы жили и живём как братья, к нам относились по-человечески, — подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер также прокомментировал заявление МИД Франции, который назвал задержание кандидатов на пост президента Белоруссии нарушением международных обязательств и призвал Минск обеспечить свободу выражения мнения на демонстрациях. Александр Лукашенко заявил, что белорусы не хотят, чтобы ими "понукали с Запада".
— Недавно отличились французы. Им ли об этом говорить, когда ещё "жёлтые жилеты" с улиц не сошли? — отметил президент Белоруссии.
По словам Лукашенко, сейчас идёт "страшная конкурентная борьба, в которой белорусам нужно выстоять и пройти красиво".
— Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда, — рассказал глава государства.