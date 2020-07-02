Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается никуда бежать от России

Он также ответил МИД Франции, отметив, что белорусы не хотят, чтобы ими "понукали с Запада".

198
Post cover

Фото © ТАСС / Покумейко Андрей

Президент Белоруссии в ходе выступления на торжественном собрании, которое посвящено Дню независимости, рассказал, что его страна не собирается никуда бежать от России, однако хочет, чтобы к ней относились по-человечески. Слова главы государства приводит БелТА.

Сегодня Беларусь на разрыв. С Востока нас боятся потерять, и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы жили и живём как братья, к нам относились по-человечески, — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также прокомментировал заявление МИД Франции, который назвал задержание кандидатов на пост президента Белоруссии нарушением международных обязательств и призвал Минск обеспечить свободу выражения мнения на демонстрациях. Александр Лукашенко заявил, что белорусы не хотят, чтобы ими "понукали с Запада".

Недавно отличились французы. Им ли об этом говорить, когда ещё "жёлтые жилеты" с улиц не сошли? — отметил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, сейчас идёт "страшная конкурентная борьба, в которой белорусам нужно выстоять и пройти красиво".

Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда, — рассказал глава государства.

Выбор редакции

Loading...