Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается никуда бежать от России

Президент Белоруссии в ходе выступления на торжественном собрании, которое посвящено Дню независимости, рассказал, что его страна не собирается никуда бежать от России, однако хочет, чтобы к ней относились по-человечески. Слова главы государства приводит БелТА.

— Сегодня Беларусь на разрыв. С Востока нас боятся потерять, и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы жили и живём как братья, к нам относились по-человечески, — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также прокомментировал заявление МИД Франции, который назвал задержание кандидатов на пост президента Белоруссии нарушением международных обязательств и призвал Минск обеспечить свободу выражения мнения на демонстрациях. Александр Лукашенко заявил, что белорусы не хотят, чтобы ими "понукали с Запада".

— Недавно отличились французы. Им ли об этом говорить, когда ещё "жёлтые жилеты" с улиц не сошли? — отметил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, сейчас идёт "страшная конкурентная борьба, в которой белорусам нужно выстоять и пройти красиво".