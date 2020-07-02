Пушков — о принадлежности Курильских островов после голосования по поправкам к конституции: Вопрос закрыт

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что внесение изменений в конституцию РФ означает то, что решение вопроса о принадлежности Курильских островов принято окончательно. Об этом он заявил в разговоре с изданием "Политэксперт".

Стоит отметить, что в одной из принятых в ходе всероссийского голосования поправок говорится, что попытки отчуждения территорий России являются недопустимыми.

— На мой взгляд, это положение закрывает вопрос о возможности передачи какому-либо государству какой-либо части территории России. Япония остаётся со своими претензиями, но перспективы отказа Москвы от суверенитета над Южными Курильскими островами, на мой взгляд, теперь равны нулю. Это окончательный ответ, — подчеркнул Пушков.

Уточняется, что в Японии уже отреагировали на результаты голосования по поправкам к конституции РФ, отметив, что Токио не будет менять свою позицию по курильскому вопросу.