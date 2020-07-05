"Лучший терапевт России". Лечившая больных CoViD-19 врач скончалась в Воронежской области от коронавируса

Заведующая кардиологическим отделением Павловской районной больницы Елена Минакова скончалась на 59-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

— Лучший терапевт России, доктор, владевшая несколькими специальностями, и неравнодушный человек, она активно включилась в борьбу с коронавирусом. Многие люди благодарны ей за то, что помогла им победить эту коварную болезнь, — цитирует слова Гусева пресс-служба областного правительства.

По словам главы региона, коллеги Минаковой сделали всё возможное, однако она не смогла победить болезнь.

Заведующая отделением стала первым скончавшимся в области медработником, кто лечил больных коронавирусом.

По последним данным, в регионе CoViD-19 выявлен у 8359 человек. Умерло 54 пациента, вылечились 6268.