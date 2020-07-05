Около 240 учёных попросили ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

239 учёных из 32 стран мира обратились к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой признать значительным фактором распространения инфекции передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе. Об этом сообщает The New York Times.

Специалисты придерживаются мнения, что имеющиеся доказательства подтверждают это. Ожидается, что на предстоящей неделе письмо учёных в ВОЗ будет опубликовано в научном журнале.

ВОЗ утверждает, что вирус главным образом распространяется через крупные капли, выделяющиеся из дыхательных путей больных при кашле, чихании и общении.