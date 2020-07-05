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Диетологи жёстко раскритиковали метод феноменального похудения Максима Фадеева

При этом специалисты не верят, что композитор сбросил вес своими силами.

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Фото © Instagram / fadeevmaxim

Диетологи раскритиковали метод похудения Максима Фадеева, который за год сбросил 100 килограммов. По словам композитора, его секрет прост — достаточно утром, днём и вечером выпивать перед едой 600 миллилитров горячей воды. А питаться можно как обычно. Специалисты уверяют, что нельзя это нести в массы, если даже таким способом действительно возможно похудеть. Важно не пить много воды, а менять базовое питание.

Люди понимают всё буквально. Им скажут: пейте много воды — и похудеете, они и будут пить. И если у одного человека здоровье сильно не пострадает, то другой может посадить организм, нарушить работу мочеполовой системы. На самом деле нужно менять базовое питание, которое войдёт в вашу жизнь не на неделю или месяц, а на всю жизнь, — передаёт МК слова консультанта по лечебному питанию Светланы Титовой.

При этом она предположила, что композитор всё же корректировал своё питание. Одной водой 100 килограммов не сбросишь, уверяет Титова. Диетолог и нутрициолог Инна Кононенко вовсе не верит, что Фадеев худел самостоятельно. По её мнению, скорее всего с ним работала целая команда врачей. Ведь ожирение - это только верхушка айсберга. У композитора скорее всего целый букет заболеваний.

- Соли мочевой кислоты могут откладываться в почках, в суставах, приводить к воспалению подагры. Многие находятся в состоянии преддиабета, у них нарушается водный обмен, увеличивается масса тела. В крови повышается содержание триглицеридов - липидов, в виде которых организм запасает лишние калории, - объяснила она.

Напомним, ранее Фадеев рассказал поклонникам, что ему удалось сбросить сто килограммов. В доказательство он приложил к посту фотографию. На снимке музыкант "примеряет" старые шорты, запустив обе ноги в одну из штанин.

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