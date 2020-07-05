В Крыму нашли места, где отдых обойдётся в стоимость московской квартиры

Чтобы в Крыму взять в аренду виллу на две недели, нужно заплатить около 11 миллионов рублей. За такие же деньги можно приобрести двухкомнатную квартиру в Москве. Такие данные приводит BFM со ссылкой на туроператоров.

Как отмечает издание, 20 ночей с завтраками в пятизвёздочном отеле Aquamarine Resort & Spa в Севастополе обойдётся в 497 тысяч рублей. А в крымском пятизвёздочном Mriya Resort & Spa 14-дневный отдых семьи с маленьким ребёнком стоит около 640 тысяч рублей. При этом свободных номеров сейчас в отеле нет, они появятся только в середине июля.

— Если брать именно пятёрки-лакшери, которых у нас немного в России, то поехать на неделю — это всегда стоило и у нас в стране, и за рубежом 300–400 тысяч рублей на двоих взрослых с ребёнком, — отметил исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин.

Как объяснил первый вице-президент АТОР Владимир Канторович, такой ажиотаж можно объяснить тем, что альтернативных люксовых вариантов на российском рынке пока нет. При этом 13 ночей в хорошем турецком отеле с системой "всё включено" обойдутся семье с ребёнком в 250 тысяч рублей. А это вдвое меньше, чем за отдых на российских курортах.