В Совфеде не увидели проблемы в появлении у США новых ракетных двигателей

Созданный в США ракетный двигатель, который является аналогом российского РД-180, не станет основанием для введения новых санкций против России. Также эта разработка практически не скажется на бюджете РФ, считает первый заместитель главы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, экспорт двигателей — это лишь незначительная часть доходов России, поэтому отказ США от РД-180 в пользу новых BE-4 едва ли отразится на отечественной промышленности. По его мнению, многие знали, что однажды это случится, и были готовы к таким обстоятельствам. Джабаров считает, что космическая отрасль — не то место, где было бы целесообразно применять антироссийские санкции.

— Я не думаю, что это отразится на вводе новых санкций. Космос — такая сфера, что всё равно в одиночку там нечего делать, — подчеркнул Джабаров в беседе с "Интерфаксом".