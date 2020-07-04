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США получили ракетный двигатель на замену российским РД-180

До конца этого месяца ожидается поставка второго такого агрегата.

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Фото © ТАСС / Машков Юрий

Американская компания United Launch Alliance получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, который призван заменить российские РД-180. Об этом она сообщила на своей странице в "Твиттере".

Уточняется, что данный агрегат не будет производиться серийно, он будет использоваться для испытаний вместе с носителем. До конца июля планируется поставка ещё одного двигателя BE-4.

Стоит отметить, что российскими РД-180 оснащают американские ракеты семейства Atlas. Им на смену создают носитель Vulcan, предполагается, что силовая установка ВЕ-4 будет работать на первой ступени. Аналитики утверждают, что Atlas используют для "критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США".

Американское законодательство обязывает ВВС страны отказаться от использования российских двигателей, однако сообщается, что этого не случится как минимум до 2024 года.

В конгрессе США также признали, что заменить РД-180 в ближайшие годы представляется невозможным.

Впервые российские двигатели РД-180 поставили в США в 1999 году. Всего, по данным производителя — НПО "Энергомаш", в Штаты было направлено 116 таких двигателей.

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