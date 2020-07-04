При разгоне незаконной вечеринки в Лондоне пострадали 11 полицейских

Во время разгона нелегальной музыкальной вечеринки в лондонском районе Хаммерсмит и Фулем пострадали 11 сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба столичных правоохранительных органов.

Инцидент произошёл в ночь на 4 июля. Отмечается, что от жителей района начали поступать многочисленные жалобы на громкую музыку и антисоциальное поведение. В итоге правоохранители были вынуждены выехать на место вечеринки.

Однако её участники не были рады визиту правоохранительных органов и встретили их камнями и кирпичами. Впоследствии полицейским удалось разогнать любителей повеселиться.