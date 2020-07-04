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При разгоне незаконной вечеринки в Лондоне пострадали 11 полицейских

В правоохранителей летели кирпичи, камни и другие предметы.

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Фото © Pixabay

Во время разгона нелегальной музыкальной вечеринки в лондонском районе Хаммерсмит и Фулем пострадали 11 сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба столичных правоохранительных органов.

Инцидент произошёл в ночь на 4 июля. Отмечается, что от жителей района начали поступать многочисленные жалобы на громкую музыку и антисоциальное поведение. В итоге правоохранители были вынуждены выехать на место вечеринки.

Однако её участники не были рады визиту правоохранительных органов и встретили их камнями и кирпичами. Впоследствии полицейским удалось разогнать любителей повеселиться.

Сейчас полиция устанавливает всех тех, кто нарушал общественный порядок. Пока никто не задержан.

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