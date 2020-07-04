Посольство РФ поздравило коллег из Госдепа и всех американцев с Днём независимости

Посольство России в США поздравило коллег из Госдепа Штатов, а также всех американцев с Днём независимости страны. Соответствующий пост дипмиссия опубликовала в "Фейсбуке".

— Поздравляем наших американских коллег из Госдепартамента США и всех американцев по случаю Дня независимости. Счастливого четвёртого июля каждому, — говорится в сообщении Посольства РФ в США.