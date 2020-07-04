В Твери закрасили граффити с Александром Солженицыным на жилом доме

Активисты партии "РОТ Фронт" закрасили граффити с писателем Александром Солженицыным на жилом доме в Твери. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что портрет писателя появился на здании в честь 100-летия Солженицына в 2018 году, однако без согласования с местными властями и жильцами. Последних возмутил нарисованный рисунок-граффити. И при помощи суда они добились его ликвидации. В партии подчеркнули, что установили законность.