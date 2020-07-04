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ВОЗ остановила испытания трёх лекарств от коронавируса

Они оказались неэффективными.

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Фото © Thomas Lohnes / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения остановила испытания лопинавира, гидроксихлорохина и ритонавира в рамках тестов для поиска лекарства от новой коронавирусной инфекции, говорится в заявлении организации.

Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира, — отмечается в сообщении.

Гидроксихлорохин, ремдесивир, лопинавир и ритонавир в разных комбинациях, в том числе с интерфероном, принимали участие в первых тестах солидарности, которые ВОЗ ведёт с марта. В испытаниях участвовало свыше 4500 пациентов.

В итоге эксперты ВОЗ заявили, что наиболее эффективным из тестируемых лекарств оказался ремдесивир.

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