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Доктор Мясников рассказал, как мороженое помогло выявить опасную болезнь

Пациенту посоветовали реже бывать на холоде и прописали специальное лекарство.

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Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1" рассказал, как с помощью мороженого обнаружил у пациента серьёзное заболевание. По словам специалиста, перенёсший операцию на сердце мужчина, страдающий диабетом и имеющий заболевание щитовидной железы, пожаловался на проблемы.

Пациент заявил врачу, что не может глотать, особенно холодные продукты, такие как мороженое. Мясников заподозрил у мужчины рак.

Мы стали больного обследовать. И буквально в первом же анализе крови натолкнулись на то, что гемоглобин у больного был снижен — 9,5, то есть мы обнаружили у него анемию, что только утвердило нас в мысли об онкологии, — поделился эксперт.

Средний объём эритроцитов у пациента при этом оказался умеренно повышенным. В ходе тщательных обследований следов онкологии в организме мужчины специалисты не нашли. Симптом реакции на холодное навёл врачей на мысль о специфичном недуге — так называемой холодовой агглютининовой болезни. Мясников объяснил, что при этом заболевании при понижении температуры организм вырабатывает антитела к эритроцитам, которые разрушают их, приводя к анемии.

У мужчины также нашли синдром Рейно — холодеющие при воздействии низких температур или при эмоциональном напряжении пальцы. Пациенту посоветовали реже бывать на холоде и выписали деактивирующий антитела к эритроцитам препарат.

Ранее доктор Мясников рассказал о способе выявления опасных родинок.

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