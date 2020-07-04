Инцест, зоофилия и дети. В Италии накрыли сеть распространителей порнографии

Итальянская полиция накрыла сеть распространителей детской порнографии. Выяснилось, что преступники пересылали друг другу запрещённые материалы в одном из мессенджеров, пишет ANSA.

Правоохранители в связке с канадской организацией "Национальный центр координации детской эксплуатации" (NCECC) сумели деанонизировать отправителей сообщений, это позволило им провести более 50 обысков в квартирах злоумышленников, масштабная операция развернулась в 15 из 20 регионов страны. В результате трёх человек арестовали.

В ходе осмотра жилищ было обнаружено несколько тысяч файлов с ужасающими кадрами порнографического содержания, на некоторых из них были даже новорождённые. Выяснилось, что часть материалов производилась в семьях.

— На некоторых изображениях были задействованы животные и воспроизведены садистские практики, — отметили в заявлении.