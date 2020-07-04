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Зеленский счёл требования России к Украине неприемлемыми

Он подчеркнул, что Незалежная является независимым государством.

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Фото © ТАСС / Иван Николаев

Москва не может требовать от Киева чего бы то ни было, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя приписываемое РФ предложение предоставить проект по особому статусу Донбасса до 6 июля.

Глава государства подчеркнул, что Незалежная является "независимой страной", поэтому никто ничего не может от неё требовать.

Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика, — цитирует украинского лидера ТАСС.

Ранее Козак сообщил о приближении к соглашению по плану перемирия в Донбассе.

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