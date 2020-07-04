Зеленский счёл требования России к Украине неприемлемыми

Москва не может требовать от Киева чего бы то ни было, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя приписываемое РФ предложение предоставить проект по особому статусу Донбасса до 6 июля.

Глава государства подчеркнул, что Незалежная является "независимой страной", поэтому никто ничего не может от неё требовать.

— Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика, — цитирует украинского лидера ТАСС.