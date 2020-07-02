Пушков — о Зеленском: Он был решителен и смел лишь один раз, во время дебатов с Порошенко

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "совсем слаб" и проявил себя как сильный человек лишь один раз — когда участвовал в дебатах с Порошенко. Своими мыслями сенатор поделился в "Телеграме".

— Он был решителен и смел лишь один раз — во время дебатов с Порошенко на стадионе. Тогда он актёрствовал и говорил слова, которые звучали гневно и решительно: "Я — ваш приговор!" — написал Пушков.

По словам члена Совфеда, как только от Зеленского понадобились действия, он "спасовал, убежал, забился в угол". Пушков констатировал, что на них Зеленский, видимо, "не способен".